Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Krefeld und Polizei Krefeld: Bundesagentur für Arbeit nach Bombendrohung geräumt

Krefeld (ots)

Ca. 120 Personen mussten Freitagvormittag (18. November 2022) die Bundesagentur für Arbeit an der Philadelphiastraße nach einer Bombendrohung verlassen. Die Bombendrohung war zuvor per Fax bei der Bundesagentur für Arbeit in Gotha eingegangen. Bei der aktuell noch andauernden Durchsuchung des Gebäudes mit Sprengstoffspürhunden wurde bisher nichts Verdächtiges gefunden. Noch während der Durchsuchungsmaßnahmen konnte ein 40-jähriger Tatverdächtiger aus Krefeld festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens nach § 126 StGB eingeleitet.

Die Ermittlungen - auch zu den Hintergründen der Tat - dauern an. (393)

