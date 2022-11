POL-KR: Gestohlene Fahrräder: Polizei sucht Eigentümer

Krefeld (ots) - Am Samstag (19. November 2022) war ein 50-jähriger Hyundai-Fahrer gegen 5:35 Uhr auf der Hans-Günther-Sohl-Straße in Richtung Anrather Straße unterwegs. Ein weißer Lkw fuhr in Schlangenlinien auf ihn zu, überquerte den Mittelstreifen und stieß mit ihm zusammen. Durch den Aufprall wurde der Hyundai auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite ...

mehr