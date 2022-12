LPI-SHL: Sachbeschädigung

Suhl (ots) - Am 28.12.2022, zwischen 19.00 Uhr und 21.00 Uhr versuchten unbekannte Täter ein Büro in der Kornbergstraße 3 in Suhl gewaltsam zu öffnen. Durch das Anbohren des Zylinderschlosses entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro. In das Objekt gelangten die Täter nicht. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 ...

