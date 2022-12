LPI-SHL: Rentier geklaut

Harras (ots) - Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Montag in der Zeit von 01:15 Uhr bis 01:20 Uhr das hintere Kennzeichen eines PKW, der in einer Hofeinfahrt in der Grattstadter Straße in Harras abgestellt war. Ein Zeuge konnte einen Mann beobachten, allerdings keine weitere Beschreibung abgeben. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 erbeten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

