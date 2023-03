Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Lichtkuppel beschädigt- Unbekannte betreten Hausdach

Bünde (ots)

(sls) Am Donnerstagabend (9.3.) wurden Polizeibeamte zu einem Gebäude einer sozialen Einrichtung an der Kleiststraße in Bünde gerufen. Eine Mitarbeiterin beabsichtigte gegen 19.55 Uhr das Gebäude zu verschließen und wurde auf laute Geräusche vom Dachbereich aufmerksam. Kurze Zeit später konnte sie einen lauten Knall warnehmen. Erste Ermittlungen am Tatort ergaben, dass unbekannte Personen von der Rückseite des Gebäudes über ein Fallrohr und Wandplatten auf das Dach klettern. Hier wurde durch die Täter eine Lichtkuppel zerbrochen. Anschließend flüchteten die Personen vom Dach in unbekannte Richtung. Eine anschließende Suche im Nahbereich verlief bislang negativ. Die Lichtkuppel wurde komplett zerstört, so dass ein Schaden von ca. 3.500 Euro entstand. Wir sind auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Angaben zu den Personen auf dem Dach geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

