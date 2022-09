Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nötigung und Beleidigung im Straßenverkehr

Trier-Ehrang (ots)

Am Dienstag, den 13.09.2022, gegen 15:45 Uhr, kam es nach derzeitigem Stand der Ermittlungen auf der A64a, der Ehranger Brücke, in Fahrrichtung Luxemburg zu einer Beleidigung, sowie einer Nötigung im Straßenverkehr. Der verursachende PKW, ein dunkler Mercedes, habe zunächst einen Verkehrsteilnehmer rechts überholt. Dann habe er dem Überholten deutlich den ausgestreckten Mittelfinger entgegengezeigt. In Höhe der Ausfahrt in Trier-Ehrang, die auf die B53 führt, habe der Mercedes dann eine Kolonne aus mehreren Fahrzeugen ausgebremst, sodass es zu gefährlichen Bremsmanövern gekommen sein könnte.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalles, insbesondere Fahrzeugführer, welche durch das Bremsmanöver genötigt oder gefährdet wurden, sich bei der Autobahnpolizei in Schweich zu melden.

