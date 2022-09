POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Konz Beethovenstraße

Trier (ots) - Im Zeitraum von Samstag, den 10.09.2022 17:00 Uhr bis zum Montag, den 12.09.2022 07:00 Uhr wurde eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz in der Straße "Am Talweiher" in 55765 Birkenfeld begangen. Hierbei wurde eine weißer VW-Kastenwagen der Firma Zeppelin beschädigt. Bei dem Kastenwagen entstand ein Sachschaden in der Höhe von circa 600EUR. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der ...

