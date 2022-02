Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erneut ohne Führerschein und unter berauschenden Mitteln unterwegs

Saalfeld (ots)

Am vergangenen Freitag wurde ein Pkw Audi auf der Gorndorfer Straße in Saalfeld angehalten und kontrolliert. Sofort stieg die Beifahrerin aus und behauptete gefahren zu sein. Die Beamten hatten allerdings vorher eindeutig den amtsbekannten 33-jährigen Saalfelder am Steuer gesehen, welcher immernoch auf dem Fahrersitz saß. Die Beamten ließen sich nicht täuschen und führten einen Atemalkohol- und einen Drogentest mit dem Fahrer durch. Dieser hatte über 1,8 Promille und auch Betäubungsmittel intus. Außerdem war er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Die anschließende Blutentnahme wird für die folgende Strafanzeige einen gerichtsverwertbaren Wert liefern.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell