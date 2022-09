Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Hoppstädten-Weiersbach (ots)

Am Dienstag, 13.09.2022 gegen 17.30 Uhr begaben sich eine männliche und eine weibliche Person an das Fenster eines alleinstehenden Wohnhauses in der Saarstraße zwischen Hoppstädten-Weiersbach und Heimbach. Die beiden bis jetzt noch unbekannten Täter versuchten mittels eines Werkzeuges ein Fenster aufzuhebeln. Die Täter hatten vermutlich angenommen, dass die Hausbewohnerin nicht zu Hause ist. Die Hauseigentümerin gab sich aber aus der Wohnung heraus zu erkennen und rief den beiden Personen zu, dass sie sofort die Polizei verständigt. Daraufhin verließen der Mann und die Frau fluchtartig das Gelände mit einem in der Einfahrt abgestellten größeren, grauen Fahrzeug. Die Kriminalpolizei in Trier hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Trier unter der Telefonnummer 0651/97790 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion in Birkenfeld gegeben werden.

