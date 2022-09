Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Trier - Polizei ahndet zahlreiche Verstöße

Trier (ots)

Am Vormittag des 13.09.2022 führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Trier im Stadtgebiet mehrere Verkehrskontrollen durch. In diesem Zusammenhang wurden insgesamt 12 Verkehrsteilnehmer, insbesondere Radfahrer festgestellt, die das Rotlicht von Lichtzeichenanlagen missachteten. Weiterhin wurden 6 Radfahrer festgestellt, welche während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten und 8 Weitere, die verbotswidrig mit ihren Rädern den Gehweg befuhren. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Kaiserstraße wurde ein 34jähriger Mann überprüft, welcher seinen Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Diesem wurde eine Blutprobe entnommen.

