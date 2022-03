Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Fußgänger angefahren

Ludwigsburg (ots)

Mit leichten Verletzungen musste ein 53 Jahre alter Fußgänger am Donnerstag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er gegen 08:10 Uhr in der Ludwigsburger Straße in Benningen am Neckar von einem Renault-Fahrer angefahren worden war. Der 53-Jährige war auf dem Gehweg in Richtung Bahnhof unterwegs, als ein 36-jährigen Renault-Fahrer aus einer Hofeinfahrt herausfuhr und dem Fußgänger wohl über die Füße fuhr. Unfallursächlich könnte die eingeschränkte Sicht des Renault-Fahrers gewesen sein. Die eingesetzten Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass lediglich ein kleines Sichtfenster freigekratzt worden war.

