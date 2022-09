POL-PDTR: Bedrohungslage im Stadtgebiet Idar-Oberstein

Trier Nord (ots) - Am gestrigen Sonntag wurde der Polizeiinspektion Trier gemeldet, dass es zu einem illegalen Kraftfahrzeugrennen gekommen wäre. Demnach sollen gegen 19.45 Uhr zwei PKW von Ruwer in Richtung Stadtmitte gefahren sein. In der Ruwerer Straße und Loebstraße soll es hierbei zu gefährlichen Vorfällen bei hohen Geschwindigkeiten gekommen sein. Unter ...

mehr