POL-HI: Schwelbrand in einem Carportanbau

HOLLE/Sottrum (hep):

Am 03.11.2021, gegen 10:25 Uhr, kam es in einem Carportanbau im Birkenweg zu einer Rauchentwicklung, die ein Nachbar des 53-jährigen Geschädigten bemerkte und unverzüglich über den Notruf die Feuerwehr informierte. Der Schwelbrand konnte in kürzester Zeit durch 20 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Holle, Sottrum, Hackenstedt und Derneburg/Astenbeck unter Kontrolle gebracht werden. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei Bad Salzdetfurth führte wahrscheinlich ein technischer Defekt beim Ladevorgang einer batteriebetriebenen LED-Lampe zu dem Schwelbrand. Eine Wand des Holzverschlages sowie die Decke wurden dabei leicht beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte im mittleren vierstelligen Bereich liegen. Zu einem Personenschaden kam es nicht.

