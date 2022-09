POL-HS: Unterstützung für den Bezirksdienst

Kreisgebiet Heinsberg (ots) - In der Nacht vom 14. September (Mittwoch) zum 15. September (Donnerstag) kam es im Stadtgebiet Erkelenz, in zwei zugehörigen Ortschaften sowie in Hückelhoven-Baal zu insgesamt fünf Aufbrüchen von Firmenfahrzeugen. Die Tatorte lagen in Erkelenz in der Graf-Reinald-Straße und am Dr.-Josef-Hahn-Platz. Hier erbeuteten die Unbekannten diverse Werkzeuge. In Schwanenberg gingen die Täter ein ...

mehr