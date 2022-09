Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: PKW-Diebstahl

Erkelenz (ots)

Von einem Parkplatz an der Krefelder Straße stahlen unbekannte Personen am Donnerstagabend (15. September), gegen 23 Uhr, einen grauen Opel Corsa, an dem Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht waren.

