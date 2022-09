Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeugdiebstähle aus Firmenfahrzeuge

Kreisgebiet Heinsberg (ots)

In der Nacht vom 14. September (Mittwoch) zum 15. September (Donnerstag) kam es im Stadtgebiet Erkelenz, in zwei zugehörigen Ortschaften sowie in Hückelhoven-Baal zu insgesamt fünf Aufbrüchen von Firmenfahrzeugen. Die Tatorte lagen in Erkelenz in der Graf-Reinald-Straße und am Dr.-Josef-Hahn-Platz. Hier erbeuteten die Unbekannten diverse Werkzeuge. In Schwanenberg gingen die Täter ein auf dem Rheinweg abgestelltes Fahrzeug an. Hieraus wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. In Gerderath schlugen Diebe in der Florianstraße zu. Auch dort gelangten sie an diverse Werkzeuge. In Baal in der Straße Am Alten Bahnhof wurde ebenfalls ein Transporter geöffnet. Auch hier gingen die Täter nach ersten Erkenntnissen leer aus. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, prüft nun die Kriminalpolizei, die bereits die Ermittlungen aufgenommen hat.

