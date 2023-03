POL-FR: Freiburg: Mann von Unbekanntem ins Gesicht geschlagen und verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Gemeinde Lenzkirch Am Freitagmittag, den 24.03.2023, gegen 12.00 Uhr klingelte ein mutmaßlicher Betrüger bei einer 93-jährigen Dame und gab an von einer Sozialstation zu sein. Er forderte 1.000 Euro in bar, da durch einen Abrechnungsfehler die von ihr fälligen ...

mehr