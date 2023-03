Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Monheim am Rhein - 2303073

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Monheim am Rhein ---

Am Donnerstag (16. März 2023) sind bislang noch unbekannte Täter in ein Haus an der Gartenstraße eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hebelten die Einbrecher im Tatzeitraum zwischen 8 Uhr und 16:45 Uhr ein Fenster des Hauses auf, ehe sie die Räume in dem Haus nach Wertgegenständen durchsuchten. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

