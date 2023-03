Polizei Mettmann

POL-ME: 31-Jährige bei Zusammenstoß im Gegenverkehr verletzt - Haan - 2303071

Mettmann (ots)

Am Donnerstagmittag, 16. März 2023, stießen auf dem Ginsterweg in Haan zwei entgegenkommende Fahrzeuge in einer Engstelle frontal zusammen. Die Unfallverursacherin wurde leichtverletzt, an den beteiligten Fahrzeugen entstand zum Teil hoher Sachschaden.

Das war geschehen:

Gegen 12:40 Uhr befuhr eine 31-jährige Hildenerin mit ihrem VW Golf den Ginsterweg in Richtung Forstweg. Zu Beginn einer Rechtskurve musste sie mehrere am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugen passieren und wich mittig auf die Fahrbahn aus. Hierbei stieß sie im Kurvenbereich frontal mit einem ihr entgegenkommenden Skoda Kodiaq einer 48-jährigen Haanerin zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Hildenerin leicht verletzt.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die 31-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der VW Golf wurde so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Skoda Kodiaq wurde ebenfalls im Frontbereich beschädigt, blieb jedoch fahrbereit. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf über 10.000 Euro.

Auf der Fahrbahn ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr der Stadt Haan abgestreut.

