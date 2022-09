POL-COE: Nottuln, Darup, Sebastianplatz/ Kerzenleuchter aus Kirche gestohlen

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in eine Werkstatt an der Roruper Straße in Darup eingebrochen. Zwischen 17.30 Uhr am Montag (26.09.22) und 10 Uhr am Dienstag (27.09.22) traten die Täter die Holztür ein, um das Schloss zu umgehen. Sie entwendeten unter anderem ein 30 Meter langes Verlängerungskabel sowie Werkzeug. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

