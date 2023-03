Polizei Mettmann

POL-ME: Erfolgreicher Polizeieinsatz: Einbrecher-Trio auf frischer Tat festgenommen - Mettmann - 2303069

Mettmann (ots)

In Mettmann hat die Polizei am späten Donnerstagabend (16. März 2023) gleich drei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat festgenommen.

Folgendes war geschehen:

Gegen 22 Uhr hatte ein Anwohner der Laubacher Straße drei Personen beobachtet, die an einem benachbarten Mehrfamilienhaus auf einen Balkon geklettert waren und sich in verdächtiger Art und Weise an der dortigen Balkontür zu schaffen machten. Kurz darauf drang das Trio in die Wohnung ein und durchsuchte diese mit ihren Taschenlampen nach Wertgegenständen. Der Zeuge beobachtete den Einbruch weiterhin und reagierte genau richtig, indem er die Polizei alarmierte.

Einsatzkräfte der Polizeilichen Sonderdienste waren innerhalb weniger Minuten am Tatort und konnten dort auf die drei Einbrecher treffen. Als die drei Männer die Beamten erblickten, rannten diese in unterschiedliche Richtungen davon - doch letztlich waren die Polizisten schneller, so dass kurz darauf die Handschellen klickten und das Trio festgenommen werden konnte.

Bei den drei Tatverdächtigen handelt es sich um drei Männer aus dem Balkan im Alter von 29, 23 und 19 Jahren, die sich ohne festen Wohnsitz in Deutschland aufhalten. Das Trio wurde festgenommen und musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Derzeit wird noch geklärt, ob die drei einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Polizei bedankt sich bei dem aufmerksamen Zeugen, durch dessen Hilfe die drei Tatverdächtigen festgenommen werden konnten.

