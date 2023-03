Polizei Mettmann

POL-ME: Gartenhütte brannte ab: Polizei ermittelt - Ratingen - 2303072

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr der Stadt Ratingen bereits berichtete, kam es in der Nacht zu Freitag (17. März 2023) zu dem Brand einer Gartenhütte auf dem Grundstück eines Bungalows an der Straße "An der Deckersweide" (siehe dazu die Pressemeldung der Feuerwehr unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/5465497).

--- Aktuelle Fortschreibung der Polizei ---

Nachdem die Feuerwehr ihre Löscharbeiten abgeschlossen hatte, übernahm die Polizei erste Ermittlungen im Hinblick auf die Brandursache sowie den entstandenen Sachschaden. Da bei dem Brand der Gartenhütte auch darin befindliche Arbeitsgeräte (Rasenmäher etc.) sowie ein Fenster des anliegenden Wohnhauses zerstört wurden, wird der Schaden auf eine Summe von einigen Tausend Euro geschätzt.

Zudem geht die Polizei nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen von einer Brandstiftung aus. Daher fragt die Polizei: Wer hat in der Nacht zu Freitag (17. März 2023) gegen 0:30 Uhr bis 0:45 Uhr verdächtige Personen im Umfeld des Grundstücks gesehen oder kann mit sonstigen sachdienlichen Hinweisen die Ermittlungen unterstützen?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02102 9981-6210 mit der Polizei in Ratingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell