Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht zw. Saarburg und Kahren auf der L 132

Saarburg (ots)

Bereits am Montag, 06.02.2023 kam es auf der L 132 zwischen Saarburg und Kahren gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem weißen PKW SUV mit Saarburger Zulassung. Die Fahrerin des PKW befuhr die Landstraße von Kahren kommend in Richtung Saarburg, als ihr der Traktor entgegenkam. Der Traktor streifte vermutlich mit dem am Heck angebrachten landwirtschaftlichen Gerät den Außenspiegel der Fahrerseite des PKW, wodurch Sachschaden entstand. Im Anschluss an den Verkehrsunfall entfernte sich der Fahrer des Traktor in Richtung Kahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell