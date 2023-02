Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Maiwiese in Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Am Montag, den 06.02.2023 kam es gegen 11:40 Uhr in Birkenfeld auf der Straße Maiwiese zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei befuhr der Unfallverursacher die Straße "Maiwiese" aus dem Kreisel Auf Ellenborn kommend in Richtung Schneewiesenstraße. In Höhe der Hausnummer 16 fuhr der Unfallverursacher so weit links, dass es zu einem Zusammenstoß mit dem Seitenspiegel des entgegenkommenden PKWs kam. Hiernach entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit.

Es wird vermutet, dass es sich bei dem Unfallverursachenden PKW um einen grauen oder silbernen Skoda Octavia Combi oder VW Polo V handelt.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Birkenfeld.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell