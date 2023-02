Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand eines Firmengebäudes

Kirschweiler (ots)

Am heutigen Dienstagabend wurde gegen 18.55Uhr ein Brand in der Hauptstraße in Kirschweiler gemeldet. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude verhindern. Der Schaden am Gebäude dürfte sich auf etwa 20.000EUR belaufen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell