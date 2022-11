Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall - E-Bike-Fahrer leicht verletzt

Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15:35 Uhr befuhr eine 57-jährige Ford-Fahrerin die Schulstraße in Richtung Wieslocher Straße, als sie an der dortigen Einmündung einen 27-jährigen E-Bike-Fahrer übersah, der auf dem abgesenkten Gehweg aus Richtung Wiesloch kommend unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 27-Jährige stürzte hierbei und verletzte sich leicht. Nach erster Versorgung vor Ort wurde er mit einem Krankenwagen in eine Klinik verbracht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

