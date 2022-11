Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Exhibitionist festgenommen

Mannheim-Neckarau (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15:45 Uhr soll sich ein Mann auf einem Sportplatz im Schindkautweg gegenüber einer 40-Jährigen in unsittlicher Art und Weise entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben, weshalb die Polizei alarmiert wurde. Als die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarau kurze Zeit später vor Ort eintrafen, konnten sie den 69-Jährigen vorläufig festnehmen.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell