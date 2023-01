Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher durchwühlen Büroräume

PKW-Diebstahl am Loh

Taschendiebe vor dem Jugendtreff

Lüdenscheid (ots)

Einbrecher drangen in der Nacht zu Donnerstag in eine Firma am Wibschla ein. Darin durchwühlten sie sämtliche Büroräume. Ob sie Beute machten ist noch unklar. Die Täter flüchteten unerkannt und hinterließen Sachschaden. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld beobachtet?

Unbekannte entwendeten zwischen 16.1. und 19.1. einen blauen Toyota Auris mit dem Kennzeichen MK-BR884. Das Fahrzeug stand zuvor an der Breslauer Straße. Wer kann Angaben zum Verbleib des PKW machen? Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid entgegen. (dill)

Im Bereich des Jugendtreffs Thünenstraße kam es gestern Abend, 19.30 Uhr, zu einem Diebstahl. Der Täter sprach sein 25-jähriges Opfer an und bat um zwei Euro. Als der Beklaute danach in seiner Geldbörse suchte, soll der Unbekannte einen Geldschein herausgezogen und sich damit zu Fuß in Richtung Humboldtstraße entfernt haben. Täterbeschreibung: Männlich, ca. 1,80 m groß, schwarze Haare, blaue Jogginghose, weißer Kapuzenpullover, schwarze Jacke, schwarze Schuhe. Eine Fahndung verlief ergebnislos. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen. (dill)

