Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden gesucht

Iserlohn (ots)

Am Mittwochmorgen kam es auf der Refflingser Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 52-jähriger Iserlohner war, gegen 06:45 Uhr, gerade dabei seinen PKW von Eis freizukratzen, als ihn ein weißer Kleinwagen mit schwarz-blauer Aufschrift und MK-Kennzeichen erfasste, der auf der Refflingser Straße in Fahrtrichtung Leckingser Straße unterwegs war. Der 52-Jährige stürzte gegen den parkenden PKW und verletzte sich leicht am Fuß. Der weiße Kleinwagen setze seine Fahrt in Fahrtrichtung Leckingser Straße fort, ohne anzuhalten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell