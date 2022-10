Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: 46 Monate Haft

Bundespolizisten mit richtigem Riecher

München (ots)

Nahezu täglich gehen den Beamten der Bundespolizei in und um München in Bahnhöfen, Haltepunkten oder Zügen "Gesuchte" ins Netz. Am frühen Montagmorgen (10. Oktober) gelang es im Hauptbahnhof München einen 27-Jährigen "dingfest" zu machen, der von der Staatsanwaltschaft Stuttgart zur Haftvollstreckung von insgesamt 46 Monaten zur Fahndung ausgeschrieben worden war.

Einen 27-jährigen Deutschen kontrollierten Bundespolizisten gegen 02:50 Uhr im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofes. Sie dürften nicht schlecht gestaunt haben, als ein Datenabgleich eine Gesamt-Freiheitstrafe von fast vier Jahren ergab.

Wegen Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz war der gebürtige Kasache vom Amtsgericht Stuttgart rechtskräftig zum 1. September 2021 zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt worden. Wegen des gleichen Deliktes kam dieselbe Kammer in Baden-Württemberg am 21. Mai letzten Jahres zu einer weiteren Freiheitsstrafe von 36 Monaten. Der 27-Jährige wurde den Justizbehörden zur Verbüßung seiner Freiheitsstrafe überstellt.

