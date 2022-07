LPI-SHL: Ballenpresse brannte

Suhl (ots) - Einen riesigen Schrecken bekam eine 34-jährige Frau Donnerstagnachmittag, als sie mit ihrem Auto an einer roten Ampel im Bereich eines Einkaufcenters in der Friedrich-König-Straße in Suhl stand. Sie sah zur gegenüberliegenden Straßenseite und erblickte in einem Dachfenster zwei Personen, die mit einer Waffe hantierten. Nur kurze Zeit später bemerkte die Frau einen Schlag auf der Windschutzscheibe ihres Fahrzeuges. Die 34-Jährige alarmierte die Polizei und ...

mehr