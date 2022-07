LPI-SHL: Vermisstensuche wird aufgehoben

Trusetal (ots) - Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Brotterode-Trusetal mussten Mittwochmorgen ausrücken, weil eine Hecke an einem Grundstück in der Straße "Flutgraben" in Trusetal Feuer gefangen hatte. Sie löschten das Gewächs auf einer Länge von etwa drei Metern. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: ...

