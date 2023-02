Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Bargelddiebstähle während zweier Fußballspiele in Bekond und Schweich

Schweich/Bekond (ots)

Am vergangenen Sonntag, 05.02.2023, kam es am Nachmittag auf dem Sportplatz in Bekond und dem Sportplatz am Winzerkeller in Schweich, jeweils während eines Fußballspiels, zu Bargelddiebstählen. Bei der Begegnung SV Bekond/SG Niederkell wurde im Zeitraum von 15:00 bis 17:00 Uhr, in den Umkleidekabinen beider Mannschaften, aus mehreren dort abgelegten Taschen, Bargeld entwendet. Zudem wurden Hüllen von Mobiltelefonen entfernt, vermutlich in der Hoffnung dort weiteres Bargeld zu finden. In der Halbzeit des Spiels TuS Schweich/SG Vordereifel Müllenbach stellten die Spieler der SG Vordereifel ebenfalls fest, dass deren Taschen, welche in einem Umkleidecontainer lagen, durchwühlt wurden. Auch hier wurde gezielt Bargeld entwendet. Zuschauer, Spieler oder weitere Zeugen, welche Hinweise zu dem/den Täter/n geben können, bzw. weitere geschädigte Personen/Spieler, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei in Schweich, Tel.: 06502-91570, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell