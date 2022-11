Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: erneuter Einbruch in das ehemalige Albertinum

Gerolstein (ots)

Am 24.11.2022 gegen 20:10 Uhr betraten zwei vermutlich männliche Personen (von der Statur her) mit vermummten Gesichtern das ehemalige Internat "Albertinum" in Gerolstein.

In dem ehemaligen Gebäude finden aktuell Entkernungsarbeiten statt. Es musste befürchtet werden, dass die Personen auf der Suche nach noch verwertbaren Gegenständen waren.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 oder die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

