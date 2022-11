POL-PDWIL: Kontrollen der Polizeiwache Gerolstein

Bitburg (ots) - Am 25.11.2022 gegen 17:45 Uhr kam es in der Brückenstraße in Bitburg-Masholder zu einem Verkehrsunfall. Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß abgestellten Pritschenwagen des Geschädigten und entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Unfallverursacher verlor infolge des Zusammenstoßes ...

