POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht in Bitburg-Masholder

Am 25.11.2022 gegen 17:45 Uhr kam es in der Brückenstraße in Bitburg-Masholder zu einem Verkehrsunfall.

Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß abgestellten Pritschenwagen des Geschädigten und entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Der Unfallverursacher verlor infolge des Zusammenstoßes seinen rechten Außenspiegel, welcher an der Unfallstelle zurückblieb. Ebenso wurde die Seitenscheibe der Beifahrerseite derart beschädigt, dass diese sich auf der Fahrbahn verteilte.

Beim dem geflüchteten Fahrzeug dürfte es sich um einen silberfarbenen Volkswagen Caddy oder T5 handeln. Bei dem Fahrzeug fehlt der rechte Außenspiegel. Weiterhin dürfte die A-Säule auf der Beifahrerseite beschädigt sein und die Seitenscheibe fehlen.

Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten und sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder dem infrage kommenden PKW gegeben können, werden gegeben, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

