POL-PDWIL: Personenkraftwagen brennt aufgrund eines technischen Defekts

Gerolstein (ots) - Am 24.11.2022 waren sowohl Beamt*innen der Bundespolizei, als auch der Polizeiwache Gerolstein unterwegs und führten Kontrollen im Gerolsteiner Stadtgebiet durch. Am 24.11.2022 gegen 15:30 Uhr befuhr ein 26-jähriger Fahrzeugführer aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen mit seinem Personenkraftwagen die Sarresdorfer Straße in Gerolstein. Hier ...

mehr