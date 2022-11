Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Einfamilienhaus

Gerolstein (ots)

Im Zeitraum 21.11.2022 bis 25.11.2022 brachen bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Seitentüre in ein Einfamilienhaus in der Straße "Schlossweiher" in Gerolstein ein, welches im Tatzeitraum vorübergehend nicht bewohnt war.

Im Inneren des Anwesens wurden sämtliche Räume und die darin befindlichen Schränke, Kommoden und Schubladen durch die Täter geöffnet.

Letztlich wurden aus dem Inneren des Anwesens Elektroartikel und Schmuck entwendet. Der Schaden wird derzeit auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 oder die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell