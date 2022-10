Ulm (ots) - Zwischen Freitag 15 Uhr und Montag 21.40 Uhr schoben Unbekannte den Rollladen an einem Gebäude in der Fleckenstraße nach oben. Die Einbrecher warfen die Scheibe ein und entriegelten die Tür. So gelangten sie ins Innere und suchten nach Brauchbarem. Dabei wühlten sie auch in Schränken und Schubladen. ...

mehr