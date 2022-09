POL-Bremerhaven: Reifen zerstochen - mehrere Sachbeschädigungen an geparkten Pkw

Bremerhaven (ots) - Unbekannte Täter haben am gestrigen Donnerstagabend, 8. September, zwei Autoscheiben in Bremerhaven-Fischereihafen eingeschlagen und Gegenstände gestohlen. Die Polizei (0471/953-3321) bittet um Zeugenhinweise. Gegen 19 Uhr hatte eine 68-jährige Frau ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Straße An der Packhalle abgestellt. Gegen 19.40 Uhr bemerkte sie, dass die Seitenscheibe ihres Jaguar der ...

