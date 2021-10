Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: VW Multivan entwendet

Melle (ots)

In der Nacht zum Freitag wurde in der Osningstraße ein VW Multivan von einem Privatgrundstück gestohlen. Unbekannte drangen dazu durch eine Terrassentür in ein Wohnhaus ein, machten gezielt die Fahrzeugschlüssel ausfindig und entfernten sich mit dem Van in unbekannte Richtung. Das Fahrzeug wurde erstmalig 2016 zugelassen und ist in der Farbe "sandgelb / beige" lackiert. Zuletzt wurde der Pkw mit dem Kennzeichen OS-LO223 geführt. Wer Hinweise zum Verbleib des Multivans geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Melle unter 05422/920600

