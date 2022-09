Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verkehrsunfall nach Wendemanöver

Bremerhaven (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am frühen Donnerstagnachmittag, 8. September, in Bremerhaven-Geestemünde.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 56-Jähriger gegen 14 Uhr mit seinem VW-Polo die Schillerstraße in südlicher Richtung und beabsichtigte auf Höhe der Hamburger Straße zu wenden. Während des Wendemanövers kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 35-jährigen Opel-Fahrerin, die die Schillerstraße hinter dem Polo in gleiche Richtung befuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden die 35-jährige Polo-Fahrerin, sowie ihre fünf Jahre alte Tochter, die sich ebenfalls im Polo befand, verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden an beiden Autos auf circa 11.000 Euro.

