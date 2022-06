Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in den alten Bahnhof Jatznik

Jatznik (LK VG) (ots)

Am Mittwoch, den 01.06.2022, um 16:56 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in das alten Bahnhofsgebäude von Jatznik im Zuständigkeitsbereich des Polizeihauptrevieres Pasewalk bekannt. In der Zeit vom 29.05.2022 bis 01.06.2022 drangen der oder die unbekannten Täter gewaltsam in das vom Highland Cattle Naturschutz Parks e.V. genutzte Gebäude ein, brachen Türen auf, durchsuchten mehrere Räumlichkeiten und entwendeten eine noch unbekannte Anzahl an hochwertigen, als Dekoration dienende, japanische Schwerter. Der Stehlschaden beläuft sich auf schätzungsweise 2000,- Euro. Der verursachte Sachschaden wird auf ca. 1200,- Euro beziffert. Der Kriminaldauerdienst Anklam wurde zur Spurensuche und -sicherung vor Ort zum Einsatz gebracht und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer zur Tatzeit am und im Bereich des Tatortes auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Pasewalk unter 03973 220224, unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell