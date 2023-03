Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Brand eines Motorrades

Freiburg (ots)

Breisach - Am Samstag, 25.03.2023 geriet gegen 15:15 Uhr ein Motorrad auf der B 31 Höhe Breisach-Hochstetten während der Fahrt in Brand. Der Motorradfahrer zog sich hierbei Verbrennungen am Bein zu. Die Freiwillige Feuerwehr Breisach rückte aus um das 20 Jahre alte Fahrzeug zu löschen und ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden. Bei der Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Der Fahrer musste zur Behandlung in eine Klinik verbracht werden.

