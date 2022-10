LPI-J: Zeugen gesucht nach Kellereinbrüchen in Jena-Nord

Apolda (ots) - Im Rahmen einer Personenkontrolle am Samstag, 01.10.2022 gegen 22:45 Uhr in Apolda, Am Bahnhof konnte bei einem 21-jährigen Afghanen eine geringe Menge von Cannabis aufgefunden und beschlagnahmt werden. Auch hier wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den jungen Mann eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

