Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schloss noch da, Fahrrad weg

Jena (ots)

Bereits im Zeitraum von Montag, den 26.09.22, 20:00 Uhr bis Mi. 28.09.22, 09:00 Uhr ereignete sich im Stadtzentrum, in der Straße Am Rähmen ein Diebstahl von einem Mountainbike der Marke Ghost in Farbe Blau. Der oder die unbekannten Täter begaben sich zum Tatort und entwendeten das Fahrrad nachdem das hochwertige Schloss entfernt und zurückgelassen wurde. Hinweise zur Tat oder den Täter nimmt die Polizei in Jena unter der Telefonnummer 03641-810 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell