POL-FR: Schopfheim: Taschendiebstahl

Freiburg (ots) - Merdingen- Am Sonntag, 26.03.2023 gegen 19:42 Uhr musste die Freiwillige Feuerwehr Merdingen zu einem nicht alltäglichen Brand ausrücken. Zwei Jugendliche entdeckten in einem Hohlweg zwischen Waltershofen und Merdingen Rauch aus einer Höhle steigen. Die Feuerwehr musste die Brandlast in Form von Gestrüpp und Holzbalken entfernen und um sicher zu gehen, dass sich keine Person in der Höhle befindet ...

