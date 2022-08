POL-EL: Emsbüren - Motorradfahrer schwer verletzt

Wietmarschen (ots) - Am Donnerstag in der Zeit von 14 bis 18:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz am Lohner See in Wietmarschen/Lohne der linke Außenspiegel eines grauen Peugeot 207 durch einen unbekannten Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizeistation in Wietmarschen unter der Telefonnummer ...

