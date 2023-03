Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Hund auf Straße verursacht Verkehrsunfall - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Den Kreisverkehr Lörracher Straße/ Gmeiniweg befuhr am Samstag, 25.03.2023 gegen 14.20 Uhr ein 29 Jahre alter Mann mit seinem BMW. Beim verlassen des Kreisverkehrs in den Gmeiniweg rannte ein Hund auf die Straße. Um eine Kollision mit dem Hund zu vermeiden wich der 29-jährige nach rechts aus und prallte gegen ein Verkehrsschild. Die Hundebesitzerin, welche sich auf dem Radweg von Wyhlen herkommend befand, flüchtete daraufhin rennend auf dem Radweg zurück nach Wyhlen. Es kam nicht zum Zusammenstoß mit dem Hund. Am BMW entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro, am Verkehrsschild 500 Euro. Die Hundebesitzerin soll weiblich, rund 170 cm groß und zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Sie war blond und hatte eine rosafarbene Jacke an. Der Hund war hellbraun und hatte kurze Haare, mittelgroß mit langem Schwanz. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Hundebesitzerin sich bei ihnen zu melden.

