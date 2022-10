Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Schmuck und Kleidung als Beute

Hamm-Heessen (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstag, 18. Oktober, zwischen 9 Uhr und 13 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Heessener Straße eingebrochen.

Nachdem sie die Eingangstür beschädigten und so in die Wohnung gelangten, durchwühlten sie Schubladen und Schränke in mehreren Räumen. Anschließend flüchteten sie, nach jetzigem Kenntnisstand nahmen sie Kleidung und Schmuck im vierstelligen Bereich als Diebesgut mit.

Es entstand Sachschaden, die genaue Höhe steht noch nicht fest.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell